«الموارد البشرية»: للعامل إجازة 5 أيام بأجر كامل عند الزواج

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن للعامل الحق في الحصول على إجازة 5 أيام عند الزواج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مدة الإجازة للعامل اللي يتزوج عند كفيل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عبر «تويتر»: «نصت المادة 113 من نظام العمل على أنه مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام, للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة زواجه».

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