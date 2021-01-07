تطبيق توكلنا: «الجواز الصحي» ليس بديلًا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم تنفيذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وذكر التطبيق- عبر تويتر- أن الجواز الصحي هو خدمة متاحة من خلال تطبيق (توكلنا) تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (کوفید-۱۹) وأصبح «محصنًا» ضد الفيروس.

وأشار التطبيق إلى استخدامات الجواز الصحي، موضحًا أنه سيكون أحد أبرز الخدمات التي ستساعد في تحقيق العودة للحياة الطبيعية.

وأكد التطبيق، أن الحصول على الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقًا من قبل الجهات المختصة.

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