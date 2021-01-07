صندوق التنمية العقارية: استكمال مشروط لإجراءات دعم تجديد المساكن

أوضح صندوق التنمية العقارية أن مبادرة دعم تجديد المساكن تم إيقافها، مشيرًا إلى وضع المستفيدين الذين قدموا قبل موعد إيقافها.

وقال صندوق التنمية العقارية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنه تم إيقاف التقديم على مبادرة تجديد المساكن في تاريخ 2020/05/18م.

وأكد صندوق التنمية العقارية أن من سبق له التقديم على المبادرة قبل التاريخ المذكور، ستتم خدمته لاستكمال الإجراءات.

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار أحد المغردين عبر الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية على موقع «تويتر»: «متى يتم عودة دعم تجديد المساكن اخذت بيت وماعندي شي ابي أرممه».

وكانت وزارة الإسكان أطلقت مبادرة دعم تجديد المساكن في 15 أكتوبر 2019م، لمساعدة المستفيدين منها على تجديد مساكنهم بدعم مالي من القيمة الإجمالية للقرض الأساسي، حسب نوع الوحدات السكنية.

واستهدفت مبادرة دعم تجديد المساكن مستفيدو صندوق التنمية العقارية، ومستفيدو وزارة الإسكان، وكانت تتضمن شروط أهلية الاستحقاق أن يكون المستفيد مدنيًّا وعمره 49 عامًا فأقل.

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