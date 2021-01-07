هوية مقيم.. الجوازات تجدد التذكير بمدة الصلاحية وشروط التجديد وغرامات التأخير

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن صلاحية بطاقة هوية مقيم 5 سنوات من تاريخ الإصدار، مشيرة إلى شروط تجديدها، والعقوبات المقررة إذا لم تجدد في موعدها.

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر ؛» ردا على استفسارات المستفيدين، أن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار يتم التجديد سنويا الكترونيا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.

شروط تجديد الإقامة

وأشارت الجوازات إلى أن شروط تجديد الإقامة تتضمن سداد رسوم تجديدها ومخالفة التأخير وسداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل، وتسجيل بصمة وصورة للعامل وأفراد أسرته الذين تجاوز عمرهم 15 سنة حال وجودهم معه.

وكذلك صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد، ووجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وألا يكون العامل مسجلًا بالنظام «متغيب عن العمل»، وفقًا للجوازات السعودية.

ووفقا للجوازات السعودية فأنه يمكن التأكد من سريان «هوية مقيم» عبر الدخول إلى منصة أبشر ومقيم، كما أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.

عقوبات عدم تجديد هوية مقيم في موعدها

وأكدت الجوازات السعودية أن العقوبات المقررة على عدم تجديد هوية مقيم في المواعيد المحددة هي: المرة الأولى توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال. وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.

أوضحت الجوازات السعودية أنه يمكن تجديد هوية مقيم بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي أنه توفيرًا للوقت والجهد، تُمكِّن البوابة الإلكترونية (مقيم) من إيصال (هوية مقيم) عبر خدمة توصيل الوثائق عند إتمام عملية الإصدار أو التجديد، أو في حال نقل الخدمات وتعديل المهنة».

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يجب التخلص من بطاقة هوية مقيم بعد الخروج النهائي من خلال تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم، وهي مسؤولية صاحب العمل.

هوية مقيم الرقمية

وكانت المديرية العامة للجوازات أطلقت مساء أمس الأربعاء النسخة الرقمية من هوية مقيم وأصبحت متاحة على تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) تحت مسمى (هوية مقيم الرقمية)، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضحت الجوازات السعودية أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق (أبشر أفراد) من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير QR Code، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

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