فيديو لأول مقيم تلقى الجرعة الثانية للقاح كورونا: لا أعراض جانبية.. ومعي «جواز صحي»

عبَّر أول مقيم بالمملكة يتلقى الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا عن سعادته، قائلًا إنه مندهش من الإمكانيات التي سخرتها وزارة الصحة بالمستشفى الميداني في الرياض، مشيرًا إلى حصوله على «جواز صحي» يستخدم عند السفر ولدى الجهات المختصة.

وقال المقيم لبرنامج «اليوم» المذاع على «الإخبارية»، إنه متأكد من أن دولًا كثيرة متقدمة لا تمتلك مثل تلك الإمكانيات، وهو دلالة على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا لصحة المواطن والمقيم.

وأشار إلى أنه حصل على «جواز صحي» به معلومات كاملة مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الإقامة ورقم جواز السفر، إضافة على «باركود» دولي، ويستخدم الجواز الصحي عند السفر أو لدى الجهات المعنية دلالة على أخذ اللقاح ضد كورونا.

وأضاف أنه تم إرسال رسالة له بالتأكيد على موعد الجرعة الثانية كما تم اتصال معه من قبل وزارة الصحة بهذا الخصوص، مؤكدا أنه لم يشعر بأي أعراض جانبية سواء بعد الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.

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