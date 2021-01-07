الأحوال المدنية: إصدار سجل الأسرة متاح لكل «أم سعودية»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن كل أم سعودية يمكنها إصدار سجل الأسرة، مشيرة إلى أن إصدار الهوية الوطنية يكون اختياريًا لمن يتراوح عمرهم بين 10 – 15 سنة.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدينة- عبر تويتر- أنه «بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم، إصدار سجل أسرة».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يمكن استخراج كارت عائلة لمطلقة وإضافة ابنتها به؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجباريا عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياريا من سن ١٠-١٥ سنة.

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الأحوال المدنية، المرأة وإصدار سجل الأسرة، الهوية الوطنية،

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