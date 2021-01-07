الجوازات السعودية: تجديد «هوية مقيم» للزوجة الموجودة بالخارج «مشروط»

أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن لرب الأسرة تجديد هوية مقيم لزوجته، بشرط وجود رب الأسرة داخل المملكة، بعد استفسار من مقيم مفاده: هل من الممكن تجديد الإقامة للزوجة وهي خارج المملكة؟

وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، أنه «في حال رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».

من جهة أخرى أوضحت الجوازات، أن هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل؛ حيث يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم للمملكة.

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