اخبار السعوديه

الجوازات السعودية: تجديد «هوية مقيم» للزوجة الموجودة بالخارج «مشروط»

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - الخطوة ممكنة لجميع أفراد الأسرة

أوضحت الجوازات ، أنه يمكن لرب الأسرة تجديد هوية مقيم لزوجته، بشرط وجود رب الأسرة داخل المملكة، بعد استفسار من مقيم مفاده: هل من الممكن تجديد الإقامة للزوجة وهي خارج المملكة؟

وذكرت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، أنه «في حال رب الأسرة داخل المملكة، يمكن تجديد هوية مقيم لأفراد الأسرة وهم خارج المملكة».

من جهة أخرى أوضحت الجوازات، أن هوية مقيم من مسؤولية صاحب العمل؛ حيث يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم للمملكة.

اقرأ أيضا:

«الجوازات» تطلق هوية مقيم الرقمية عبر منصة أبشر

الجوازات السعودية: إتلاف «هوية المقيم» أو تسليمها بعد المغادرة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا