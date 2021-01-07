السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 26391 إصابة جديدة بكورونا



برلين 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 26391 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.835.038 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37.607 حالات وفاة .

// انتهى //

13:03ت م

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برلين 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 26391 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 1070 وفاة .وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.835.038 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37.607 حالات وفاة .// انتهى //13:03ت م0046

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