السعودية اليوم / أمانة الجوف ترفع 242 ألف طن نفايات ومخلفات خلال العام 2020 م



سكاكا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

رفعت أمانة منطقة الجوف خلال العام المنصرم 2020 م 112466 طناً من النفايات في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، و 129872 طناً من الأنقاض ومخلفات البناء بالشوارع والساحات، وإزالة 512 سيارة تالفة من الطرقات بعد انقضاء مهلة إشعار ملاكها.

ومن الأعمال المستحدثة خلال نفس الفترة دشين " الغرفة الموحدة للرقابة والتحكم " في إدارة النفايات بهدف رفع جودة خدمات النظافة ومراقبة وقياس مستوى الأداء من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى جانب متابعة بلاغات الرقم الموحد 940.

وتشمل تقنيات وأنظمة الغرفة استخدام قياس مؤشرات الأداء لمستوى النظافة ومتابعة ومراقبة معدات النظافة من خلال تطبيقات نظام التتبع AVL ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وإنشاء قواعد البيانات في عمليات الرصد الميداني، واستخدام التطبيقات الحديثة في جمع وعرض مؤشرات الأداء.

// انتهى//

12:36ت م

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