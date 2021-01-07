السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع



محايل 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

هطلت أمس أمطار غزيرة ومتفرقة على محافظة رجال المع سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .

// انتهى //

12:30ت م

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