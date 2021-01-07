السعودية اليوم / أمطار على منطقة عسير



أبهـا 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

هطلت مساء أمطار متوسطة على منطقة عسير شملت محافظة النماص ومراكز السرح وشفا بلقرن وبني عمرو ومربة والحبيل.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:17ت م

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