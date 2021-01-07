السعودية اليوم / 23541 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 23541 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.332.142 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 60.457 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.709.452 حالة .

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11:46ت م

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موسكو 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 23541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و506 وفيات .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.332.142 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 60.457 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.709.452 حالة .// انتهى //11:46ت م0035

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