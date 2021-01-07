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السعودية اليوم / 23541 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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موسكو 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس
سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 23541 إصابة مؤكدة بفيروس المستجد، و506 وفيات .
وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.332.142 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 60.457 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2.709.452 حالة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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