

المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

أعلنت صحة المدينة المنورة البدء في إجراء عمليات الأسنان للاطفال تحت التخدير العام وذلك في مستشفى أحد العام ، بالشراكة مع أقسام جراحة اليوم الواحد والتخدير والتمريض في المستشفى و مركز طب الأسنان التخصصي في مستشفى الملك فهد العام ممثلاً في قسم عيادات الأسنان للأطفال .

وبينت أن هذه العمليات ستكون للأطفال الذين يعانون من تسوسات في الأسنان وبقايا جذور تستلزم العلاج تحت تخدير عام ، لافتةً أن هذه الخدمات ستكون مستمرة بشكل إسبوعي .

// انتهى //

11:28ت م

0031





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء إجراء عمليات الأسنان للأطفال تحت التخدير العام في مستشفى أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.