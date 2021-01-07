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المملكة السعودية.. جواز صحي لمن أكمل التطعيم ضد كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس عن تدشين الجواز الصحي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومنحه لمن أكمل تطعيمات فيروس كورونا.

 

وكشف  رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبد الله شرف، أن الجواز الصحي يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة في ثوان، حيث يظهر مباشرة من خلال تطبيق "توكلنا".

 

وأكد رئيس "سدايا" بأن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي، بحسب صحيفة عكاظ.

 

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد تلقى اليوم الخميس الجرعة الثانية من لقاح كورونا، كما تلقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبد الله شرف الجرعة الأولى من اللقاح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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