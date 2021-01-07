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سعر النفط يواصل الارتفاع وبرنت يصل إلى 54.74 دولار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

سعر النفط يواصل الارتفاع وبرنت يصل إلى 54.74 دولار

متابعات الخليج 365 - متابعة

واصلت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، مع تراجع مخزون النفط الأمريكي إلى جانب تأثيرات قرار خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا.

وجرى تداول التعاقدات الآجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع اليوم بنحو 51 دولارًا للبرميل بعد ارتفاع السعر بنسبة 6% خلال اليومين السابقين، كما تراجع المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو ثلاثة أمثال تقديرات المحللين بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وارتفع سعر خام برنت القياسي بنسبة 0.8% إلى 54.74 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل في تعاملات بورصة آي.سي.إي الأوروبية للعقود الآجلة، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 1.3%.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 51.08 دولار للبرميل تسليم فبراير الماضي في تعاملات بورصة نيويورك للسلع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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