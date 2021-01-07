متى تظهر حالة محصن في الجواز الصحي بتطبيق توكلنا ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة إنه ستظهر حالة “محصّن” من خلال خاصية الجواز الصحي في تطبيق توكلنا بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد-١٩).

وأعلن وزير الصحة توفيق الربيعة تدشين الجواز الصحي بالشراكة مع سدايا.

وقال الربيعة إن خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات.



