فيديو.. نائبان في مجلس النواب الأمريكي يتشاجران مع بعضهما

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

واجه عضوان من مجلس النواب الأمريكي بعضهما البعض على أرضية المجلس في محاولة لكي يحذف كل منهما ملاحظات الآخر أمام الأعضاء الآخرين في المجلس، حيث اعترض النائب الجمهوري مورجان جريفيث، عن ولاية فرجينيا، على ما قاله النائب الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا كونور لامب، وذلك أثناء المناظرة على نتائج بنسلفانيا الانتخابية.

وكان قد قال كونور لامب: شهدنا أمس ما يكفي لمحاولة تجريد هذا الكونجرس من كرامته، ونحن نعلم أن هذا الهجوم لم يتحقق من العدم، لقد جاء نتيجة الأكاذيب ونظريات المؤامرة، نفس الأكاذيب التي ما زلنا نسمعها داخل هذه القاعة والأعضاء الذين يكررونها يجب أن يخجلوا من أنفسهم، ويجب أن يخجل ناخبوهم منهم.

وعند هذه النقطة صرخ النائب آندي هاريس قائلًا اجلس، ورد عليه النائب كولين ألريد قائلًا: اجلس أنت، ثم واجه كلاهما بعضهما في الممر، وتم إخلاء ما لا يقل عن عشرة أعضاء آخرين من مقاعد البدلاء من جانبهم.

وساعد النائب آل لوسون من فلوريدا، وجيمي راسكين من ماريلاند، وموظف ديمقراطي كبير في تفريق المواجهة.



