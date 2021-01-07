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الكونغرس يصادق بـ 306 صوتًا على فوز بايدن بالرئاسة الأميركية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

الكونغرس يصادق بـ 306 صوتًا على فوز بايدن بالرئاسة الأميركية

نائب الرئيس ترامب يعلن فوز الرئيس الديمقراطي 

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أكد الكونجرس  فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالهيئة الانتخابية على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ 306 صوتًا. .

ورفض مجلسا الشيوخ والنواب الاعتراضات على استبعاد الأصوات الانتخابية لجورجيا وبنسلفانيا لصالح بايدن، كما اعترض الجمهوريون أيضًا على الأصوات الانتخابية في أريزونا ونيفادا ميتشيغان، لكن الاقتراحات فشلت قبل أن تصل إلى المناقشة.

ويأتي ذلك بعد أن اقتحم مثيرو الشغب المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق من يوم الأربعاء، وتوقفت الجلسة المشتركة للكونجرس على خلفية الاحتجاجات واُستأنفت اليوم. 

وأعلن نائب الرئيس ترامب مايك بنس، فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وقال: دعونا نعُد إلى العمل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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