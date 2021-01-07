الكونغرس يستأنف جلسته للتصديق على فوز بايدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد توقف لعدة ساعات، استأنف الكونغرس الأميركي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) صباح الخميس عملية المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية والتي عطلها عصرًا اقتحام أنصار للرئيس دونالد ترمب مبنى الكونغرس احتجاجًا على هزيمته في الانتخابات.

ورفض كل من الشيوخ والنواب اعتراض ولاية ميتشيغن وأريزونا على فوز بايدن، فضلًا عن سقوط الاعتراض على نتائج نيفادا لعدم وجود داعم له من مجلس الشيوخ، وكذلك سقوط الطعن على ولاية جورجيا بعد سحب الاعتراض.

في حين قبل النظر في الاعتراض على نتائج ولاية بنسلفانيا وانسحبت الغرفتان لمناقشته (الشيوخ والنواب). ولاحقاً أعلن مجلس الشيوخ رفض اعتراض حلفاء ترمب على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا، بأغلبية كبيرة. وقال زعيم الأغلبية في الشيوخ ميتش ماكونيل: “لا طعون أخرى على نتائج المجمع الانتخابي”.

بدوره، أعلن مجلس النواب بعد مباحثات امتدت أكثر من ساعتين رفضه بالأغلبية الاعتراض على نتائج بنسلفانيا.

وقد أيد حوالي 60 نائبًا من الجمهوريين رفض الاعتراض على النتائج، إلى جانب أغلبية ديمقراطية ساحقة.

وكانت جلسة مجلس الشيوخ التي عقدت في وقت سابق مساء أمس الأربعاء، شهدت انتقادات حادة لأعمال العنف التي وقعت خلال الساعات الماضية، من قبل عدة شخصيات بارزة.

