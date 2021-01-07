فيديو.. الربيعة يدشن الجواز الصحي بالشراكة مع سدايا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة تدشين الجواز الصحي بالشراكة مع سدايا.

وقال الربيعة إن خدمة الجواز الصحي ستوفر خدمات للاستفادة منها لجميع الجهات المختصة لمعرفة من حصل على لقاح فيروس كورونا وبالتالي الاطمئنان على تحقيق المستهدفات.

وتلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت الجرعة الأولى التي تلقاها الربيعة من اللقاح المضاد للفيروس المستجد في 17 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

