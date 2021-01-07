صور شعار جامعة الطائف PNG الجديدة 2021

الجامعات العريقة في المملكة والي منها جامعة الطائف دائما تحرص على اتخاذ شعار يكون بمثابة التعبير أو الانعكاس عن دور الجامعة وما تقدمه من خدمات تعليمية ومجتمعية، وجامعة الطائف من الجامعات الحكومية التي استقلت وتميزت عن غيرها من الجامعات من خلال مخرجاتها التعليمية المتميزة، واليوم نقدم بعض الصور لشعار جامعة الطائف المميز، ونتعرف أكثر على الجامعة.

شعار جامعة الطائف

الكتاب والطريق هما شعار جامعة الطائف المميز، فالكتاب هو رمز العلم، والطريق هو المسار الذي يسير فيه طالب العلم. ضم الشعار اسم الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية، والتاريخ الهجري والميلادي. تم إنشاء الجامعة عام 1400 لتكون صرح تعليمي جديد ومتطور في منطقة الطائف. تحتوي الجامعة على 13 كلية في تخصصات علمية وأدبية متنوعة. توفر الجامعة من خلال موقعها الإلكتروني كافة الخدمات المتعلقة بالطلبة وهيئات التدريس.

صور شعار جامعة الطائف

الحروف الأولى من جامعة الطائف باللغة الإنجليزية، مع الرمز المتوفر دائما وهو الكتاب والطريق، والاسم باللغتين العربية والإنجليزية الأصالة والتطور والاهتمام بالآخر.

الألوان المتدرجة والتناسق مع بعضها تعبر عن مجهود رائع تقوم به الجامعة في الحفاظ على مكانتها بين الجامعات، واستخدام الشعار في جميع المراسلات الخاصة بالجامعة وعلى كافة الإصدارات الخاصة بها.

القبول في جامعة الطائف

يتم القبول في جامعة الطائف من خلال مركز القبول على الإنترنت مراعاة للحالة التي تمر بها المملكة والعالم من تفشي فيروس كورونا.