شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أمطار غزيرة على أغلب مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس هطول أمطار اليوم الخميس على معظم مناطق المملكة .

وقال " الحصيني " على حسابه الرسمي في " تويتر " أن الأمطار تشمل معظم مناطق حائل والقصيم والرياض .

وضاف أن النماذج اختلفت على مكان غزارة الأمطار بينما يُرجح جعلها من شرق حائل فالقصيم فسدير وثادق وشمال أشيقر .

فيما ترى نماذج أنها من جنوب حائل وغرب القصيم فأشيقر وشقراء وغرب المجمعة وشمال الدوادمي حتى شمال الرياض .