شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يعلن تدشين "الجواز الصحي" للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس تدشين الجواز الصحي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " .

وأكد " الربيعة " أن سدايا كانت شريك هام لوزارة الصحة منذ بداية الجائحة ، وسيعمل " الجواز الصحي " على توضيح من حصل على اللقاح أمام الجهات المختصة وتحقيق المستهدفات ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

كما أوضح أن الجواز الصحي يصدر بشكل آلي عند تلقي الجرعة الثانية وإدخالها في وزارة الصحة ، وتعد المملكة من أولى دول الالم التي أصدرته .

وتلقى وزير الصحة اليوم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، كما تلقى رئيس سدايا الدكتور عبد الله شرف اللقاح ، فيما بلغ عدد الحاصلين على اللقاح حتى الآن في المملكة 130 ألف مواطن مقيم .

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