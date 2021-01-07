شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك فهد الطبية تحذر من الزيوت المهدرجة وتكشف البدائل الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الخميس من أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة ، موضحة البدائل الصحية لها .

وأكدت " فهد الطبية " أن الزيوت المهدرجة هي دهون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية وبالتالي تكون على شكل دهون صلبة من أجل زيادة فترة الصلاحية ، أو نحسين النكهة والقوام ، وتكون أقل تكلفة .

وكشفت عن أبرز منتجات الزيوت المهدرجة وهي : السمن النباتي " المارجرين " ، وجبات المطاعم السريعة ، الكيك والبسكويت والفطائر المغلفة ، الشوربات المغلفة والنودلز .

وأشارت أن تلك الزيوت المهدرجة تسبب السمنة وزيادة الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة خطر أمراض القلب ، ويجب استبدالها بالبدائل التالية :

- زيت الزيتون .

- زيت الكانولا .

- دوار الشمس .

- زيت الذرة .