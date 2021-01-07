شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الخميس الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، وفقا لـ " الإخبارية".

جاء ذلك بعد تلقي " الربيعة " الجرعة الأولى في حوالي منتصف ديسمبر الماضي بالتزامن مع إنطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس .

ويتواصل توافد المواطنين والمقيمين على مركزي اللقاح في المملكة بعد الحجز عبر تطبيق " صحتي " بعد إطمئنان الجميع حول مأمونية اللقاح " المجاني " وفاعليته .