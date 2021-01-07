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كشف مصدر مسؤول، عن حقيقة صدور قرار رسمي لآلية الدراسة في الفصل الثاني للطلاب والطالبات، قائلا إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح المصدر أن صدور القرار مرتبط بالمقام السامي، فيما تناقل البعض أنباء حول آلية الدراسة في الفصل الثاني.

وأبان المصدر، أن الإعلان الرسمي سيكون معلناً من جانب وزارة التعليم في حينه، ويأتي ذلك وسط ترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

Source slaati

