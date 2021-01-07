“المرور” يكشف الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح المركبات

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كشفت الإدارة العامة للمرور الحالات التي يجب فيها على قائد المركبة إضاءة مصابيحها. وأوضحت أن إضاءة المصابيح تكون نهارا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية، ويتم استخدام أنوار التلاقي “النور المنخفض”. وبينت أن المركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب يتم استخدامها فقط في حال وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة. وأضافت أن الاستخدام يكون أيضاً أثناء السير ليلاً على أي طريق مجهزة بإنارة عامة أو غير مجهزة. Source akhbaar24.argaam





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