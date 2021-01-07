شاهد.. الأمير خالد بن طلال يشتري فاكهة “الاترنج” في مزاد بـ 30 ألف ريال ويهدي أخرى لأحد منافسيه

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة الأمير خالد بن طلال في مزاد علني بمهرجان “الحمضيات” في محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض.

وبدا في الفيديو لحظة مشاركة الأمير في المزاد لشراء فاكهة “الاترنج”، وقد بدأ سعر الفاكهة في المزاد بـ10 آلاف ريال، ليرفع الأمير السعر حتى 15 ألف ريال.

وقام أحد الحاضرين برفع السعر إلى 16 ألفا، ليعود الأمير ويعرض مبلغا جديدا قدره 30 ألف ريال، وبذلك تصبح “الاترنجة” من نصيبه.

وقال الأمير إنه سيهدى منافسه في المزاد واحدة من فاكهة “الاترنج” مشابهة للتي حصل عليها في المزاد.

Source akhbaar24.argaam

