“هدف” يوقّع اتفاقية تعاون مع “جاهز” لتوظيف المواطنين في قطاع التوصيل

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وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أمس (الأربعاء)، اتفاقية تعاون مع شركة “جاهز” لتوصيل الطلبات، وذلك لدعم توظيف المواطنين في الشركة. وأفاد مدير عام الصندوق تركي الجعويني بأنه وقّع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للشركة، غصاب المنديل، وذلك ضمن مبادرات الصندوق لدعم منشآت القطاع الخاص. وكان “هدف” أعلن في شهر أبريل الماضي عن إطلاق مبادرة لدعم السعوديين العاملين بخدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بـ3 آلاف ريال شهرياً. Source akhbaar24.argaam





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