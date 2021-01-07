القبض على 5 من موظفي شركة أمنية بعد تواطئهم في التخطيط لسرقة مليون ريال من سيارة نقل أموال

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ألقت شرطة منطقة عسير، أمس (الأربعاء)، القبض على 5 مواطنين من موظفي إحدى الشركات الأمنية، بعد ثبوت تواطئهم في التخطيط لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، زيد الدباش؛ أن أحد المواطنين الـ 5 قام بتنفيذ الجريمة أثناء تغذية جهاز صرف آلي بالنقود في المنطقة، مشيراً إلى أنه في العقد الرابع من العمر وسبق له العمل بالشركة.
وأضاف الدباش أنه جرى القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية بمحافظة جدة، وضبط كامل المبلغ المسروق بحوزته، وإيقاف جميع المتهمين وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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