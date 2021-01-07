بالفيديو.. “الموارد البشرية” توضح ميزة تطبيق قرار “الزي الموحد”

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نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مقطع فيديو يوضح أهمية تطبيق المتاجر قرار توحيد زي العاملين فيها، وفائدة ذلك للعملاء وزوار المتاجر.
وأظهر الفيديو شخصاً يدخل متجر ملابس ويحاول البحث عن أحد العاملين في المتجر، وتعذر عليه ذلك لعدم ارتداء أي من المتواجدين لزي مميز يبين أنه يعمل في المحل.
وأوضحت الوزارة أن الزي الموحد يبرز هوية المنشأة بتمييز العلامة التجارية ومعرفتها، كما يحقق المساواة بين أفراد فريق العمل دون تمييز، ويساعد العملاء على معرفة الموظفين دون تأخير.
Source akhbaar24.argaam
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