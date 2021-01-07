شركة المياه: القراءة التقديرية للعدادات في أضيق الحدود.. و90% من الفواتير وفق قراءات فعلية

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أكدت شركة المياه الوطنية أن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة للمواصفات المحلية ومقاييس المنظمة الدولية للقياس القانوني، في رد على ما أثير حول تلك العدادات.

وأوضحت، في بيان لها أمس (الأربعاء)، أن جميع العدادات المستوردة من قبل الشركة يُشترط لتسلمها وجود شهادة مطابقة للمواصفات المشار لها من مختبر معتمد من قبل المواصفات والمقاييس السعودية.

وأشارت إلى أن 90% من الفواتير التي يتم إصدارها للعملاء تكون بناء على قراءات شهرية فعلية، بينما تصدر الفواتير الباقية بناء على معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الماضية “تقديريا” وبشكل آلي، وتتم التسوية دوريا وبناء على قراءات فعلية لاحقة.

وأوضحت أن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود، في حال لم تتمكن الشركة من جلب القراءات لوجود عوائق تمنع الوصول إلى قراءة فعلية.

وشددت على أنها ستستمر في رفع نسبة القراءات الفعلية للوصول إلى 95% بنهاية الربع الأول من عام 2021 والوصول إلى أفضل الممارسات بمنتصف العام الجاري.

Source akhbaar24.argaam

