“الداخلية”: ألف ريال غرامة لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة في المنشآت

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أوضحت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأوضحت الداخلية خلال حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم ، أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص غرامته ألف ريال،وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
Source almnatiq
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