الحربي: الأجواء المناخية غير مستقرة.. وأمطار على 6 مناطق

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، حالة مطرية من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب أخدود بارد يقابله تمدد مداري رطب.

وقال الحربي، عبر تويتر، إن تركز الأمطار سيكون على مناطق: القصيم وحائل وشمال الرياض، وتتوسع لتشمل العاصمة ومحافظاتها الغربية والجنوبية، مع فرص أمطار على المناطق الجبلية في مكة المكرمة والباحة وعسير وتهامة، وأجزاء من سواحلها.

وأضاف الحربي أنه متوقع حالة عدم استقرار جوي على أجزاء واسعة من المملكة تشمل: مناطق الرياض والقصيم وحائل ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، ناتجة عن عبور أخدود بارد في طبقات الجو العليا، يقابله تمدد مداري رطب، تنشأ عن ذلك حالة إمطار متفاوتة الغزارة تشتد قوتها على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة.

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