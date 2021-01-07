بالفيديو.. وزير الصحة يتلقَّى ثاني جرعات اللقاح المضاد لكورونا

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقًا للإخبارية.

وكان الربيعة قد تلقى الجرعة اأولى من اللقاح المضاد للفيروس المستجد في 17 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

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