بالفيديو.. وزير الصحة يتلقَّى ثاني جرعات اللقاح المضاد لكورونا

الرياض - محمد عبدالله - الأولى كانت في الشهر الماضي
تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقًا للإخبارية.
وكان الربيعة قد تلقى الجرعة اأولى من اللقاح المضاد للفيروس المستجد في 17 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.
وكان وزير الصحة أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.
فيديو | وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح #كورونا#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/Zf06j4JscM— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 7, 2021
فيديو | وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح #كورونا#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/Zf06j4JscM— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 7, 2021
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