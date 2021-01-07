حساب المواطن: تسجيل الزوجة في «أبشر» غير مؤثر على دعم الزوج

أوضح برنامج حساب المواطن، أن فتح الزوجة حسابًا لها في «أبشر»، «لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن»، المقدم للمستفيد الرئيس (الزوج)، وفق تأكيدات «خدمة المستفيدين» التابعة للبرنامج، عبر موقع تويتر؛ ردًا على استفسار مواطن، مفاده: إذا قامت الوالدة بفتح حساب لها في أبشر هل يؤثر ذلك على حساب المواطن للوالد؟

من جهة أخرى، ذكر حساب المواطن، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم (مطلقة) بإمكانها إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال كانت (أرملة) بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة).

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