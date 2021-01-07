إصابة شابين بسبب خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة

تعرض شابان إلى إصابات بسبب خلل حدث في إحدى الألعاب الكهربائية التي كانا يستقلانها، في مخرجان ربيع المخواة بمنطقة الباحة.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الشابين (من الجالية العربية)، كانا بأحد الألعاب الكهربائية بالمهرجان.

وقالت المعلومات إنه حدث ميل شديد للعبة الكهربائية استدعى تدخل الدفاع المدني لاستخراج الشابين منها.

يُذكر أن مهرجان ربيع المخواة يستمر حتى آخر مارس المقبل، ويتضمن العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها الدينية, والتوعوية, والأنشطة الاجتماعية.

كما يتضمن الأنشطة الرياضية, والثقافية, ومسرح الطفل, والعروض المسرحية, إلى جانب فعاليات تستهدف كبار السن، ومهرجان للتسوق والترفيه.

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