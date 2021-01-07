الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة ونشاط للرياح، مصحوببتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق القصيم «البدائع، البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» وعسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، رجال ألمع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» ومكة المكرمة «اضم، الطائف، ميسان، العرضيات، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وهناك أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مواقع القنفذة، الليث» بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على مواقع «الخرمة، المويه، تربة، رنية» بمكة المكرمة.

فيما تتشكل سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقتي الرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، حريملاء، شقراء» والمدينة المنورة «العلا، العيص، الحناكية، المدينة المنورة، المهد، خيبر، وادي الفرع».