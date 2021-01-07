السعودية اليوم / 24124 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية مركز القلب في المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

قدّمت العيادات الخارجية في مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة خدماتها لعدد 24124 مستفيداً وذلك خلال العام 2020م .

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن قسم القسطرة القلبية أجرى 3641 قسطرة قلبية كما أجرى قسم التصوير للموجات فوق الصوتية للقلب 7651 تصويراً صوتياً ، وتم صرف 325182 وصفة دوائية للمراجعين .

فيما تم إجراء 460 عملية جراحية القلب المفتوح، وبلغ عدد المرضى المنومين 2911 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة يُعد من المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط، من ناحية التجهيزات والمستلزمات الطبية والكفاءات الفنية العاملة به، ويقدم خدماته لأكثر من 30 ألف مراجع سنوياً، و تبلغ سعته السريرية أكثر من 100 سرير .

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10:46ت م

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