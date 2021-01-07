السعودية اليوم / أكثر من 96 ألف مستفيد من خدمات قسم الطوارئ في مستشفى القيصومة



القيصومة 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى القيصومة العام خدماته لعدد 96136 مستفيداً وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 10125 مراجعاً، فيما تجاوز عدد جلسات غسيل الكلى 1325 جلسة، كما أجرى المستشفى 45326 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 5302 مراجع.

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10:29ت م

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