السعودية اليوم / تسجيل 222 وفاة و20346 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20346 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.395.278 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.336 حالة وفاة .

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09:24ت م

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نيودلهي 23 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 07 يناير 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 20346 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و222 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.395.278 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.336 حالة وفاة .// انتهى //09:24ت م0016

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