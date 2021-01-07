شكرا لقرائتكم خبر عن تخليداً لذكراهم .."قائمة شرف" تضم 186 شهيدا من القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "الصحة" تستحدث "وحدة الشهداء" لتعتني بمن توفوا في أثناء عملهم إثر العدوى

- القائمة تضم شهداء من المملكة وجنسيات أخرى

تخليـدًا لذكراهم ، ووفـاء وعرفانـًا بتضحيـات وعطـاء شـهداء القطاع الصحي الذين قدموا أرواحهم في أثناء مواجهة فيروس كورونا ، قامت وزارة الصحة باسـتحداث وحــدة "شــهداء الصحــة" تحــت مسؤولية الإدارة العامــة للتواصــل الداخلــي بديــوان الوزارة ؛ وهى وحدة تعنــى بالشــهداء الذيــن توفــوا أثنــاء قيامهــم بــأداء مهامهــم، أو بســبب عــدوى انتقلــت إليهــم مــن مقــر عملهــم.

وقد سجلت الوحدة في قائمة الشرف 186 اسما لشهداء من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى وجاءت القائمة في31 صفحة تحمل أسماء وصور وجنسيات الشهداء تقديرا لتضحياتهم.

وضمت القائمة 186 شهيداً من أربعة عشر جنسية سجّلوا أنفسهم خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا .

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/MinistryActivities/Documents/Health-Martyrs.pdf