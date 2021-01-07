فيديو.. وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت الجرعة الأولى التي تلقاها الربيعة من اللقاح المضاد للفيروس المستجد في 17 ديسمبر الماضي، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة أكد أن التطعيم سيكون اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

