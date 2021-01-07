موقف طريف للوزير النعيمي أثناء تلقيه لقاح كورونا: أين العروس؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل وزير البترول الأسبق علي النعيمي، أمس الأربعاء، في موقف طريف مع إحدى الموجودات في مركز اللقاح لحظة خروجه عقب التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وبحسب مقطع فيديو، سأل الوزير الأسبق “أين العروس؟”، لترد عليه المرأة بقولها: “وظفني في أرامكو وأحضر لك العروس”.

وتلقى عددٌ من كبار المسؤولين والوزراء بالمملكة الجرعة الأولى من لقاح شركة “فايزر” المضاد للفيروس، فضلًا عن تلقيه من قبل آلاف المواطنين والمقيمين.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في وقت سابق اهتمام الوزارة بوصول لقاح كورونا إلى كافة المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة خلال 3 أسابيع.

وقال الربيعة في مداخلة مع قناة الإخبارية إن العمل مستمر لتوصيل اللقاح وتم إضافة مجموعة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في الفحوصات الدقيقة، متوقعًا وصول اللقاح إلى منطقة جازان وباقي المناطق في خلال ثلاثة أسابيع.

وكان وزير الصحة جدد أكثر من مرة، دعوة المقيمين والمواطنين إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع افتتاح مراكز التطعيمات في المدن والمناطق المختلفة.



