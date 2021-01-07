إيداع تعلن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية لشركة صناعة الورق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في الشركة السعودية لصناعة الورق في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الخميس.

وكانت شركة “صناعة الورق”، قد طرحت 10 ملايين سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب في الأسهم الجديدة 94.04% من خلال الاكتتاب في 9.04 مليون سهم من أصل 10 ملايين سهم، فيما بلغت نسبة تغطية الطرح المتبقي 433.1%.

