توقعات بأمطار رعدية على المدينة المنورة لمدة 8 ساعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، في المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وتضمن التنبيه سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، حيث توقع المركز أن تبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة.



