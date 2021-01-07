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المغرب يوافق على لقاح جديد والهدف تطعيم 80% من السكان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

المغرب يوافق على لقاح جديد والهدف تطعيم 80% من السكان

الحملة سوف تستغرق ثلاثة أشهر على الأقل

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب إن الوزارة أقرت، أمس الأربعاء، اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس .

وأعلن المغرب عن خطط لبدء حملة تطعيم مجانية تستهدف 25 مليونًا، أو 80 بالمئة من السكان.

وقال الوزير للتلفزيون الرسمي إن الدولة طلبت شراء 66 مليون جرعة من كل من أسترازينيكا وسينوفارم الصينية، غير أنها لم تتسلم أي كميات حتى الآن.

وأضاف أن الاتفاق مع سينوفارم يتضمن نقل التكنولوجيا وإقامة مصنع للإنتاج في المغرب.

وذكر أن حملة التطعيم سوف تستغرق ثلاثة أشهر على الأقل من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية.

كان المغرب قد فرض في 23 من ديسمبر حظر تجول لمدة 3 أسابيع في أنحاء البلاد من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وأمر بإغلاق المطاعم في كل من الدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة وهي مدن تضررت بشدة من الجائحة، في إطار جهود السيطرة على التفشي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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