الاستقالات تضرب إدارة ترامب وشورت ممنوع من دخول البيت الأبيض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضربت موجة من الاستقالات إدارة الرئيس الأميركي في رد سريع على أحداث اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكونغرس خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي حسمها الديمقراطي جو بايدن في نوفمبر الماضي.

وأعلنت كبيرة موظفي السيدة الأميركية الأولى ستيفاني غريشام استقالتها عقب أحداث الكونغرس، كما استقالت نائبة السكرتير الصحفي سارة ماثيوز من إدارة ترامب.

وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ونائبه ماثيو پوتينغر يتجهان إلى الاستقالة بسبب أحداث الكونغرس.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، أصدر ترامب أوامره بمنع دخول مارك شورت كبير موظفي نائبه مايك بنس إلى البيت الأبيض.

بومبيو يندد:

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باقتحام عدد من أنصار ترامب مقر الكونغرس في واشنطن، الأربعاء، معتبرًا أن العنف الانتخابي “لا يمكن التساهل معه” لا في الولايات المتحدة ولا خارجها.

وقال بومبيو في تغريدة على تويتر “لقد سافرت إلى العديد من الدول وكنت دائماً أؤيّد حقّ كلّ إنسان في التظاهر السلمي دفاعًا عن معتقداته أو قضاياه”.

وأضاف “لكن العنف الذي يهدد سلامة الآخرين، بمن فيهم المسؤولون عن ضمان سلامتنا جميعاً، أمر لا يمكن التساهل معه لا في الداخل ولا في الخارج”.

