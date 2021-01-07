للحصول على أفضل العروض.. رقم خدمة عملاء البنك التجاري الكويتي

حقق البنك التجاري الكويتي نجاحاً واسعًا في الكويت ونجح في افتتاح العديد من الفروح داخل المملكة بسبب قدرته الرائعة على إرضاء العملاء ونجاحه في تقديم أفضل العروض ، وخصص البنك رقمًا للتواصل مع خدمة العملاء للعمل على مشاكلهم، وتقديم أفضل العروض وتوفير الخدمات بطريقة سهلة ومميزة.

ويعد البنك التجاري الكويتي من أفضل المؤسسات المصرفية داخل البلاد، ويحظى بمتابة العديد من المواطنين إذ نجح في جذب شريعة واسعة وقطاع كبير من المواطنين لتقديم أفضل العروض لهم، كما أن ثاني أقدم البنوك التي في الكويت حيث تأسس في 19 يونيو 1960، كما تمكن البنك من تنويع مصادر التوظيف في مختلف الأقسام لتقديم الخدمات بطريقة سهلة وميسرة بأسرع وقت ممكن، في العديد م الخدمات بداية من تمويل الأفراد إنتهاءً بتمويل المشاريع الكبيرة في البلاد.

رقم خدمة عملاء البنك التجاري الكويتي

ونظرًا لنجاح البنك في الكويت، خصص خدمة عملاء للتواصل تيسيرًا على المواطنين، والتواصل معهم، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة يمكن الاتصال على الرقم التالي لتقديم الشكاوي والاستفسار عن القروض، إضافة الحصول على خدمات جديدة من وهو: 1888225 من كافة الشبكات داخل الكويت.

كما خصص البنك التجاري الكويتي رقمًا آخر للتواصل مع العملاء عن طريق الواتساب آب يمكن الاتصال على الرقم التالي 50888225.

طرق التواصل مع البنك التجاري الكويتي

لم يكتف البنك التجاري الكويتي بتخصيص أرقامًا للتواصل فقط إذ خصص طرق أخرى للتواصل مع خدمة العملاء بكل سهولة ويسر من بينها عبر خطوات تالية من بينها تعبة نموذج الاتصال على موقع البنك التجاري الكويتي اضغط هنا، كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك التجاري الكويتي لتقديم أفضل العروض Live Chat من خلال موقع البنك وللدخول إضغط هنا وانقر على علامة محادثة أسفل الصفحة.

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء البنك التجاري الكويتي من خلال واتساب على الرقم 50888225 كما يمكن التواصل عبر تطبيق التجاري موبايل.

تطبيق التجاري موبايل

ونجح البنك التجاري الكويتي في مواكبة التطورات العصرية واقتام عالم التكلونوجيا الرقمية من خلال العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة لكل عملاء لتوفير العروض المميزة بكل سهولة ويسر في المنزل بدلًا من اللجوء إلى الفروع ، ونجح في تقديم تطبيق التجاري موبايل مخصص لعدة هواتف مثل الأيفون وهواوي والأندرويد للتعامل مع الخدمات المصرفية ولإنجاز أفضل الخدمات بعدة شروط من بينها إظهار بيانات بطاقة الرقمية كما يمكن الحصول على خدمة حجز الاستعلام عن رصيد الحساب وغيرها من الخدمات الأخرى في المنزل بدلًا من اللجوء إلى أقرب فرع.