شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل مواطن تجاه سائحين ضلا الطريق أثناء رحلتهم بين العلا وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

قدم مواطن يدعى عبدالمجيد البلوي المساعدة سائحين ضلا الطريق أثناء رحلتهم بين العلا وتبوك.

وأوضح المواطن، خلال مداخلة له بقناة "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية، أنه السائحين كانوا في طريقهم من تبوك إلى العلا لكنهما ضلا الطريق.

وعندما علم بقصتهما عرض عليهم المساعدة واصطحبهما إلى منزل والده، مضيفا أنه قام بعد ذلك بإيصالهما إلى الوجهة التي أراد السائحين الوصول إليه.